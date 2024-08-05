Придётся раскошелиться: Власти Франции считают, что Сену не удастся поддерживать чистой

На постоянной основе сохранить Сену в чистоте не получится, заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала BFMTV . Она уверена, что поддержание реки в порядке требует избыточного внимания и крупных инвестиций.

"Будут ли созданы условия для купания на постоянной основе? Я так не думаю. И нам придётся продолжать инвестировать в повышение её качества, если мы хотим, чтобы она оставалась пригодной для купания долгое время. Но неопределённость всё равно будет. Это река, здесь сильное течение", — сказала министр.