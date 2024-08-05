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Регион
5 августа, 12:04

Российский парусник "Штандарт" пропустили в порт Франции

Паруснику "Штандарт" из России дали разрешение на вход во французский порт Ла-Рошель. Теперь морякам удастся пополнить запасы, сообщил капитан судна Владимир Мартусь в беседе с ТАСС.

"Этот регион известен своим морским "характером" и позитивным отношением ко всему морскому", — отметил капитан.

Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт
Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт

Напомним, ранее российский парусник "Штандарт" не пустили в один из портов Испании. На помощь команде судна пришли моряки местного яхт-клуба — они привезли запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Однако у экипажа заканчивалось питание. Россия пообещала разобраться с ситуацией запрета швартоваться в испанском порту. До этого власти Франции запретили "Штандарту" швартоваться в порту Бреста из-за активных санкций ЕС. Фрегат оказался у берегов европейских стран, так как планировал принять участие в фестивале парусных судов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fedorovekb

Николай Рюмин
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