Российский парусник "Штандарт" пропустили в порт Франции
Паруснику "Штандарт" из России дали разрешение на вход во французский порт Ла-Рошель. Теперь морякам удастся пополнить запасы, сообщил капитан судна Владимир Мартусь в беседе с ТАСС.
"Этот регион известен своим морским "характером" и позитивным отношением ко всему морскому", — отметил капитан.
Напомним, ранее российский парусник "Штандарт" не пустили в один из портов Испании. На помощь команде судна пришли моряки местного яхт-клуба — они привезли запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Однако у экипажа заканчивалось питание. Россия пообещала разобраться с ситуацией запрета швартоваться в испанском порту. До этого власти Франции запретили "Штандарту" швартоваться в порту Бреста из-за активных санкций ЕС. Фрегат оказался у берегов европейских стран, так как планировал принять участие в фестивале парусных судов.
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