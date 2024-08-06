Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Как писал Life.ru, сегодня ночью Курская область подверглась атаке БПЛА со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о трёх сбитых силами ПВО беспилотниках, позже стало известно об ещё 11 уничтоженных вражеских объектах. В результате атаки в городе Судже пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. Повреждения получили ряд домов.
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