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6 августа, 04:36

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА
Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Как писал Life.ru, сегодня ночью Курская область подверглась атаке БПЛА со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о трёх сбитых силами ПВО беспилотниках, позже стало известно об ещё 11 уничтоженных вражеских объектах. В результате атаки в городе Судже пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. Повреждения получили ряд домов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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