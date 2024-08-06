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Регион
6 августа, 16:04

В двух районах Курской области идут бои на границе с Украиной

В двух районах Курской области — Суджанском и Кореневском — идут бои на границе. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ", — написал он.

Уже 18: В Курской области растёт число пострадавших от массированной атаки ВСУ
Уже 18: В Курской области растёт число пострадавших от массированной атаки ВСУ

Напомним, утром 6 августа стало известно о попытке прорыва ВСУ в регион. Позже в Минобороны России раскрыли, что силы противника составляли до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучит тревога ракетной опасности, ПВО отражает атаки.

Обложка ©

/ТАСС/Александр Щербак

Александра Вишнякова
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