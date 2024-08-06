Россиянин несколько месяцев ходил с температурой, пока у него не нашли редкую форму рака
Врачи нашли у ростовчанина с температурой редкую форму рака — лимфому Ходжкина
В Ростове-на-Дону врачи выявили у пациента, который жаловался на высокую температуру, редкую форму рака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В поликлинику № 9 обратился 34-летний мужчина, у которого в течение трёх-четырёх месяцев часто поднималась температура от 37,1 до 39 градусов. Всё это время он думал, что простудился, и лечился самостоятельно различными препаратами. В ходе осмотра у пациента обнаружили увеличение лимфоузлов над ключицами. Негативную динамику показал и анализ крови. Тогда мужчину направили на биопсию и консультацию гематолога. В конечном счёте ему поставили диагноз: лимфома Ходжкина.
"Лимфому Ходжкина обнаруживают менее чем в 1% всех случаев рака. Благодаря профессионализму и опыту врача удалось выявить редкое заболевание на ранней стадии", — подчеркнули в министерстве.
Ранее Life.ru рассказал, что врачи спасли нижегородца с гигантским червём, который пожирал его печень. Изначально хирурги из Индии и Турции рекомендовали россиянину провести трансплантацию печени. Однако отечественные специалисты смогли обойтись без этого.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Tryhub