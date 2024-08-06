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6 августа, 16:52

Россиянин несколько месяцев ходил с температурой, пока у него не нашли редкую форму рака

Врачи нашли у ростовчанина с температурой редкую форму рака — лимфому Ходжкина

В Ростове-на-Дону врачи выявили у пациента, который жаловался на высокую температуру, редкую форму рака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В поликлинику № 9 обратился 34-летний мужчина, у которого в течение трёх-четырёх месяцев часто поднималась температура от 37,1 до 39 градусов. Всё это время он думал, что простудился, и лечился самостоятельно различными препаратами. В ходе осмотра у пациента обнаружили увеличение лимфоузлов над ключицами. Негативную динамику показал и анализ крови. Тогда мужчину направили на биопсию и консультацию гематолога. В конечном счёте ему поставили диагноз: лимфома Ходжкина.

"Лимфому Ходжкина обнаруживают менее чем в 1% всех случаев рака. Благодаря профессионализму и опыту врача удалось выявить редкое заболевание на ранней стадии", — подчеркнули в министерстве.

В настоящее время мужчина проходит курс химиотерапии, ему уже становится лучше.


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Shutterstock / FOTODOM / Anna Tryhub

Наталья Демьянова
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