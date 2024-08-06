ВСУ хотят построить аэродромы для F-16 в Одесской области

Украинские силы намерены построить аэродром для американских истребителей F-16 в Одесской области в районе города Измаила. Как сообщил РИА "Новости" координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, асфальтобетонный завод в пригороде Одессы уже получил заказ на производство асфальта, необходимого для аэродромов.