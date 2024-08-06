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6 августа, 20:06

ВСУ хотят построить аэродромы для F-16 в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВСУ планируют построить под Одессой аэродромы для F-16

Если ВСУ построят в Одесской области аэродром для истребителей F-16, то и он станет законной целью для российских войск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Если ВСУ построят в Одесской области аэродром для истребителей F-16, то и он станет законной целью для российских войск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Украинские силы намерены построить аэродром для американских истребителей F-16 в Одесской области в районе города Измаила. Как сообщил РИА "Новости" координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, асфальтобетонный завод в пригороде Одессы уже получил заказ на производство асфальта, необходимого для аэродромов.

"Ходят слухи, что планируется реконструкция аэродромов в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района. Вероятно, их планируют использовать для запусков БПЛА или размещения истребителей F-16", — пояснил подпольщик.

Польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по украинским F-16
Польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по украинским F-16

Напомним, что истребители не так давно прибыли на Украину. Изначально количество поставленных ВСУ F-16 не указывалось, было известно только то, что их мало. Позже стали говорить о том, что ВСУ получили шесть таких истребителей. Французский военный предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Зеленский уже записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов.

Оксана Попова
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