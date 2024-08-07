Путин проведёт встречу с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области

После совещания с членами правительства президент России Владимир Путин встретится с руководителями силовых структур. Там будет обсуждаться ситуация в Курской области, сообщил лидер РФ.

"Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств — министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ — имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", — сказал российский лидер.