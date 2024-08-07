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Регион
7 августа, 11:55

Путин проведёт встречу с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области

После совещания с членами правительства президент России Владимир Путин встретится с руководителями силовых структур. Там будет обсуждаться ситуация в Курской области, сообщил лидер РФ.

"Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств — министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ — имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову следить за работой по оказанию помощи жителям пострадавшего региона.

Путин начал совещание с правительством с обсуждения событий в Курской области
Путин начал совещание с правительством с обсуждения событий в Курской области

Напомним, Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения событий в Курской области, где в районе госграницы продолжается операция по уничтожению украинских формирований. По последним данным, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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