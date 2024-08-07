Архиепископ Савва переосмыслил крылатую фразу Белоусова из-за Курской области
События в Курской области заставили многих вспомнить, что всё русское приграничье — это прифронтовая зона. Об этом написал у себя в телеграм-канале Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По словам священнослужителя, большинство россиян сегодня имеют возможность жить и отдыхать мирно, а большинство домов в безопасности от обстрелов. Однако от Курска до Москвы, напомнил он, меньше 12 часов пути на машине.
Главное о чём должны напомнить: что каждому из нас надо быть на войне. Помогать фронту. Молиться. Это здесь и сейчас. Но этого мало. Воспитывать в себе и детях любовь к России, её истории, культуре. Хранить Православие, ведь без него не будет России
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Владыка напомнил фразу министра обороны Андрея Белоусова, которая уже стала крылатой: "Ошибаться можно, врать нельзя". По мнению священнослужителя, в сегодняшних условиях это больше, чем ведомственная установка.
"Каждый сам к себе обратить должен: себе врать нельзя. Не изменимся, не закрепим достигнутые изменения, беда будет. Изменимся, укрепимся: всё равно легко не будет, ибо "мир будет нас ненавидеть". Но не исчезнем", — добавил представитель духовенства.
Напомним, что ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться.
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