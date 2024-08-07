Архиепископ Савва переосмыслил крылатую фразу Белоусова из-за Курской области

Главное о чём должны напомнить: что каждому из нас надо быть на войне. Помогать фронту. Молиться. Это здесь и сейчас. Но этого мало. Воспитывать в себе и детях любовь к России, её истории, культуре. Хранить Православие, ведь без него не будет России