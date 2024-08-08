"Патриотизм обходит зигзагом": Эксперт призвал не спускать Дорну с рук шаткие политические взгляды
Обозреватель Бабицкий назвал решение Дорна выступать перед россиянами спорным
Певец Иван Дорн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dorn_ivan
Многие склонны считать, что артисты за редким исключением придерживаются единой политической и гражданской позиции, чаще меняя своё мнение. Нечто подобное накануне произошло с певцом Иваном Дорном, который неожиданно согласился выступать перед российской публикой после того, как два года назад публично отрёкся от русскоязычных поклонников. Обозреватель Александр Бабицкий считает подобное неприемлемым и призывает не спускать артистам с рук.
"Позиция сама по себе спорная — а что, понятие "патриотизм" представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве", — отметил обозреватель в разговоре с "Царьградом".
Бабицкий также отметил, что, как и все артисты, ранее выступившие против России, Иван Дорн осознал свою несостоятельность и впредь будет искать любые возможности для того, чтобы вернуть внимание российского слушателя. Притом первый шаг к этому уже сделан: Дорн выставил условие, что "готов выступать для русских, а как они там относятся к СВО, неважно".
Вот только прощать Дорну шаткие политические взгляды нельзя, подытожил обозреватель. Уже два раза певец отказывался от своих русских корней. Первый раз уроженец Челябинска сменил данную при рождении фамилию Ерёмин на иностранную — Дорн, а затем и вовсе выступил в поддержку киевского режима после начала СВО.
Напомним, Иван Дорн — не один такой "принципиальный" ревнитель Незалежной. Например, Верка Сердючка — известный украинский трансвестит-патриот — вдруг отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ. А в конце июня она даже спела "Всё будет хорошо" в Одессе на чистом русском.