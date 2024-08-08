"Патриотизм обходит зигзагом": Эксперт призвал не спускать Дорну с рук шаткие политические взгляды

Многие склонны считать, что артисты за редким исключением придерживаются единой политической и гражданской позиции, чаще меняя своё мнение. Нечто подобное накануне произошло с певцом Иваном Дорном, который неожиданно согласился выступать перед российской публикой после того, как два года назад публично отрёкся от русскоязычных поклонников. Обозреватель Александр Бабицкий считает подобное неприемлемым и призывает не спускать артистам с рук.

"Позиция сама по себе спорная — а что, понятие "патриотизм" представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве", — отметил обозреватель в разговоре с "Царьградом".

Бабицкий также отметил, что, как и все артисты, ранее выступившие против России, Иван Дорн осознал свою несостоятельность и впредь будет искать любые возможности для того, чтобы вернуть внимание российского слушателя. Притом первый шаг к этому уже сделан: Дорн выставил условие, что "готов выступать для русских, а как они там относятся к СВО, неважно".