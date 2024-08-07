Международный арбитраж 23 сентября начнёт слушания по керченскому инциденту

Международный арбитраж, организованный с помощью Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, с 23 сентября по 5 октября проведёт слушания по делу Украины против России в рамках иска по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщили в суде.

"Слушание по существу и остающимся вопросам юрисдикции и приемлемости пройдут с 23 сентября по 5 октября во Дворце мира в Гааге", — сказано в документе.