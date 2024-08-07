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7 августа, 18:00

Международный арбитраж 23 сентября начнёт слушания по керченскому инциденту

Международный арбитраж, организованный с помощью Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, с 23 сентября по 5 октября проведёт слушания по делу Украины против России в рамках иска по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщили в суде.

"Слушание по существу и остающимся вопросам юрисдикции и приемлемости пройдут с 23 сентября по 5 октября во Дворце мира в Гааге", — сказано в документе.

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Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными. Как отмечали в МИД РФ у сторон оставались "зависшие" вопросы, с которыми должен разобраться арбитраж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Александра Мышляева
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