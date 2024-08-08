Украинский боксёр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже

Украинец Александр Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая в финале олимпийского турнира по боксу в Париже. Они выступали среди спортсменов в категории до 80 килограммов.

Гражданин Украины победил своего оппонента, который является действующим чемпионом мира в своей вестовой категории, раздельным решением судей (3:2). В итоге Хижняк получил своё первое золото во втором для себя олимпийском финале за карьеру.

Стоит отметить, что для команды из Незалежной это уже третья золотая медаль на соревнованиях. Ранее такой награды удостоились легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях.