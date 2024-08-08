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7 августа, 23:50

Украинский боксёр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже

Украина завоевала третью золотую медаль на ОИ-24 после победы боксёра Хижняка

Украинский боксёр Александр Хижняк. Обложка © Telegram / Новини боксу BOXING NEWS - ФБУ

Украинский боксёр Александр Хижняк. Обложка © Telegram / Новини боксу BOXING NEWS - ФБУ

Украинец Александр Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая в финале олимпийского турнира по боксу в Париже. Они выступали среди спортсменов в категории до 80 килограммов.

Гражданин Украины победил своего оппонента, который является действующим чемпионом мира в своей вестовой категории, раздельным решением судей (3:2). В итоге Хижняк получил своё первое золото во втором для себя олимпийском финале за карьеру.

Стоит отметить, что для команды из Незалежной это уже третья золотая медаль на соревнованиях. Ранее такой награды удостоились легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях.

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Напомним, 30 июля Life.ru писал, что украинская саблистка Ольга Харлан победила в матче за третье место на Олимпиаде в Париже. Обыграв кореянку Чой Сэбин со счётом 15:14, она принесла своей стране первую медаль Игр.

Алексей Соловьёв
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