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Регион
8 августа, 00:23

Семь украинских ракет уничтожено в небе над Курской областью

Смирнов: Средства ПВО уничтожили над Курской областью семь ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью семь украинских ракет. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ. Спасибо нашим защитникам!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Напомним, что ранее Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с происходящим на границе с Украиной. 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Оксана Попова
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