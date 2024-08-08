Семь украинских ракет уничтожено в небе над Курской областью
Смирнов: Средства ПВО уничтожили над Курской областью семь ракет ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью семь украинских ракет. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ. Спасибо нашим защитникам!", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Напомним, что ранее Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с происходящим на границе с Украиной. 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено.
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