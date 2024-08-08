"Будем делать своё дело": Алаудинов заявил об усилении позиций "Ахмата" в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о ситуации на границе Курской области. Военный в видеообращении сообщил, что сейчас находится в регионе, где также присутствует один из отрядов спецназа.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал об обстановке на границе Курской области. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать своё дело на благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло", — заявил он.