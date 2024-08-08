Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 21:24
5357

"Будем делать своё дело": Алаудинов заявил об усилении позиций "Ахмата" в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Один отряд уже находится в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о ситуации на границе Курской области. Военный в видеообращении сообщил, что сейчас находится в регионе, где также присутствует один из отрядов спецназа.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал об обстановке на границе Курской области. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать своё дело на благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло", — заявил он.

По словам командира "Ахмата", ВСУ пытаются продвигаться и "наращивают свои силы, которые освободили от белорусской границы". Алаудинов выразил уверенность, что в скором времени украинские формирования будут уничтожены.

"Была английская речь": В Госдуме назвали соавтора вылазки ВСУ в Курскую область
"Была английская речь": В Госдуме назвали соавтора вылазки ВСУ в Курскую область

Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, российские военные дали им отпор. На границе идут бои, однако продвижение украинских войск остановлено. Потери ВСУ за сутки превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, в числе раненых есть дети. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров