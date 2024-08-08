"Будем делать своё дело": Алаудинов заявил об усилении позиций "Ахмата" в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Один отряд уже находится в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о ситуации на границе Курской области. Военный в видеообращении сообщил, что сейчас находится в регионе, где также присутствует один из отрядов спецназа.
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал об обстановке на границе Курской области. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
"Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать своё дело на благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло", — заявил он.
По словам командира "Ахмата", ВСУ пытаются продвигаться и "наращивают свои силы, которые освободили от белорусской границы". Алаудинов выразил уверенность, что в скором времени украинские формирования будут уничтожены.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, российские военные дали им отпор. На границе идут бои, однако продвижение украинских войск остановлено. Потери ВСУ за сутки превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей, в числе раненых есть дети. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.
Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"