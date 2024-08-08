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8 августа, 07:00

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Власти соседней страны усилили меры проверки для того, чтобы исключить возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введённые Евросоюзом санкции, сообщает правительство республики.

"Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", — сказал министр финансов Эстонии Юрген Лиги.

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Также рентген-аппарат планируют использовать для осмотра транспорта. В некоторых случаях представители таможни будут осуществлять разгрузку товара, вскрытие и пересчитывание. Новые требования коснуться всех погранпунктов — в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Напомним, что о вводе подобных мер сообщили ещё 1 августа. Об усиленных мерах проверки на границе с Россией заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. До этого РФ обвинила Финляндию, Латвию, Эстонию и Литву в безобразном поведении. Страны Балтики начали создавать искусственные очереди на границе и саботировать прохождение грузов.

Обложка ©

freepik

Наталья Афонина
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