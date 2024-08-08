Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Власти соседней страны усилили меры проверки для того, чтобы исключить возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введённые Евросоюзом санкции, сообщает правительство республики.

"Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", — сказал министр финансов Эстонии Юрген Лиги.