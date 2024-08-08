Детей Дурова от Болгар травят в швейцарской школе из-за признания отца о сперме Ирина Болгар заявила, что её детей травят в школе после слов Дурова о сперме 8 августа, 11:54 Ирина Болгар, Павел Дуров с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила в соцсети, что над ребятами смеются в швейцарской школе после того, как миллиардер и основатель "Телеграма" сделал заявление о том, что он 15 лет назад сдал сперму и является отцом сотен малышей.

"Наши дети носят фамилию Дуров, и каждый в школе знает их отца. Вы можете себе представить, каким это может быть стрессом для детей, когда их отец не принимает во внимание тот факт, как это может больно ударить по детям", — написала она.

По её словам, Дуров пытается неловко отшутиться от информации о собственных детях, но тем самым делает только хуже, так как теперь они стали объектом травли для одноклассников.

Авторы Татьяна Миссуми