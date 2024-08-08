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8 августа, 11:57

От wolfberries до wildbress: Новая компания Бакальчук зарегистрировала 87 новых доменов

Новая компания Татьяны Бакальчук зарегистрировала 87 доменов

Новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна ООО "РВБ" зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена Wildberries, выяснил SHOT.

Среди новинок — множество созвучных с названием, например:

  • wilberes. ru
  • wildeberris. ru
  • wallberis. ru
  • wildeberies. ru
  • widberri. ru
  • waldberis. ru
  • wieldberris. ru
  • wildberiss. ru
  • vildberis. ru
  • wildbress. ru
  • wolfberries. ru
  • вайлдберис. рф

Все они ведут на оригинальный сайт WB.

"Поступят так же": Муж Бакальчук предрёк супруге отстранение от Wildberries
"Поступят так же": Муж Бакальчук предрёк супруге отстранение от Wildberries

Напомним, в июне стало известно, что Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы. Однако основатель маркетплейса Владислав Бакальчук счёл это рейдерским захватом. Его супруга — Татьяна Бакальчук — опровергла информацию, указав, что муж таким образом реагирует на развод. 5 августа стало известно, что маркетплейс Wildberries всё же официально завершил объединение с  Russ в ООО "РВБ".

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Life.ru

Александра Вишнякова
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