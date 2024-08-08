От wolfberries до wildbress: Новая компания Бакальчук зарегистрировала 87 новых доменов
Новая компания Татьяны Бакальчук зарегистрировала 87 доменов
Новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна ООО "РВБ" зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена Wildberries, выяснил SHOT.
Среди новинок — множество созвучных с названием, например:
- wilberes. ru
- wildeberris. ru
- wallberis. ru
- wildeberies. ru
- widberri. ru
- waldberis. ru
- wieldberris. ru
- wildberiss. ru
- vildberis. ru
- wildbress. ru
- wolfberries. ru
- вайлдберис. рф
Все они ведут на оригинальный сайт WB.
Напомним, в июне стало известно, что Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы. Однако основатель маркетплейса Владислав Бакальчук счёл это рейдерским захватом. Его супруга — Татьяна Бакальчук — опровергла информацию, указав, что муж таким образом реагирует на развод. 5 августа стало известно, что маркетплейс Wildberries всё же официально завершил объединение с Russ в ООО "РВБ".
Life.ru