Смирнов доложил Путину о проверке из-за повышения цен в Курской области
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и власти Курской области проведут проверку по фактам необоснованного повышения цен в регионе. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину в режиме видео-конференц-связи.
"Мною даны поручения моим заместителям и ФАС по Курской области проверить случаи, когда торговые точки, гостиницы или общепиты необоснованно завышают цены", — сказал руководитель региона.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.