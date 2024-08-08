Смирнов доложил Путину о проверке из-за повышения цен в Курской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и власти Курской области проведут проверку по фактам необоснованного повышения цен в регионе. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину в режиме видео-конференц-связи.