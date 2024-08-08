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Регион
8 августа, 14:23

Смирнов доложил Путину о проверке из-за повышения цен в Курской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и власти Курской области проведут проверку по фактам необоснованного повышения цен в регионе. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину в режиме видео-конференц-связи.

"Мною даны поручения моим заместителям и ФАС по Курской области проверить случаи, когда торговые точки, гостиницы или общепиты необоснованно завышают цены", — сказал руководитель региона.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.

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Telegram/Кремль. Новости

Андрей Бражников
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