Суд приговорил к 3,5 года инспектора ДПС, отпустившего убийцу байкера из Люблина
Экс-полицейский в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ДПС, отпустившего за взятку в 30 тысяч рублей убийцу байкера, который расправился с ним на парковке в столичном районе Люблине из-за замечания.
"Приговором Люблинского районного суда города Москвы Бовтунов Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ему также вынесли запрет занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.
17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. Момент убийства попал на камеру домофона. От полученного ранения мотоциклист скончался в больнице. Мажор пустился в бега, но спустя время его задержали в Ростовской области.