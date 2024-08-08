Суд приговорил к 3,5 года инспектора ДПС, отпустившего убийцу байкера из Люблина

Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ДПС, отпустившего за взятку в 30 тысяч рублей убийцу байкера, который расправился с ним на парковке в столичном районе Люблине из-за замечания.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ему также вынесли запрет занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.