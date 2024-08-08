Сальдо: Два человека пострадали при обстреле ВСУ жилых кварталов Голой пристани

Мужчина и женщина получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов города Голая Пристань в Херсонской области. Обоих доставили в больницу. Об этом в личном телеграм-канале написал глава региона Владимир Сальдо.

"Враг нанёс террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани. В результате пострадали два человека: мужчина 1985 и женщина 1947 года рождения. С осколочными ранениями их доставили в больницу Скадовска", — сообщил он.