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8 августа, 16:10

Сальдо: Два человека пострадали при обстреле ВСУ жилых кварталов Голой пристани

Мужчина и женщина получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов города Голая Пристань в Херсонской области. Обоих доставили в больницу. Об этом в личном телеграм-канале написал глава региона Владимир Сальдо.

"Враг нанёс террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани. В результате пострадали два человека: мужчина 1985 и женщина 1947 года рождения. С осколочными ранениями их доставили в больницу Скадовска",сообщил он.

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Прошедшей ночью ВСУ попытались организовать массовую атаку БПЛА по территориям Курской и Белгородской областей: российская ПВО сбила 16 дронов противника, из них 14 — в небе Белгородчины. Ранее украинские войска три раза обстреляли Шебекино, изначально было известно о шестерых пострадавших, но впоследствии поступило печальное уточнение — один из раненых погиб на руках у врачей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ALEXEY 123

Юрий Лысенко
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