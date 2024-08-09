Не захотел делиться: Мать детей Павла Дурова рассказала, почему миллиардер не взял её в жёны
Мать детей Дурова Болгар: Павел отказался от брака из-за боязни за имущество
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Бывшая возлюбленная российского миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар объяснила нежелание основателя Telegram жениться на ней даже после рождения трёх общих детей. По словам девушки, бизнесмен попросту испугался за своё состояние, которое пришлось бы делить с супругой в случае развода.
"Да, причины у Павла были — это опасения по поводу вероятности раздела совместно нажитого имущества в случае возможного развода в будущем", — заявила Болгар порталу StarHit, добавив, что по прошествии времени причины появились и у неё.
Девушка также призналась, что заявление Дурова о донорстве спермы не вызывает у неё восторга. Подобные откровения, считает она, лишь могут стать ударом по чувствам их общих детей.
В конце июля Дуров признался, что у него свыше 100 биологических детей по всему миру. Необычное достижение миллиардер объяснил сдачей спермы, которая помогла появиться на свет малышам в 12 государствах. Однако минимум трое из них, по заверениям Болгар, были зачаты естественным путём.