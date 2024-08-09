Не захотел делиться: Мать детей Павла Дурова рассказала, почему миллиардер не взял её в жёны

Бывшая возлюбленная российского миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар объяснила нежелание основателя Telegram жениться на ней даже после рождения трёх общих детей. По словам девушки, бизнесмен попросту испугался за своё состояние, которое пришлось бы делить с супругой в случае развода.

"Да, причины у Павла были — это опасения по поводу вероятности раздела совместно нажитого имущества в случае возможного развода в будущем", — заявила Болгар порталу StarHit, добавив, что по прошествии времени причины появились и у неё.