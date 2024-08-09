Россиянам подсказали проверенный способ разбогатеть после роста ставок ЦБ
Эксперт Мехтиев: Принцип "лесенки" поможет приумножить сбережения
Метод накопления сбережений по принципу "лесенки" снова набирает популярность у россиян из-за повышения ставок по депозитам. В чём заключается этот метод, объяснил основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев в интервью агентству "Прайм".
По словам эксперта, сначала необходимо определить сумму непредвиденных расходов, которые идут в дополнение к ежемесячным. После этого нужно распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платёжек, уточнил Мехтиев. Финансист дополнил, что не стоит размещать деньги на год и более даже при очень высокой ставке.
"Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобятся "лишние" 50 тысяч рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит", — пояснил финансист.
Мехтиев дополнил, что банки на короткие сроки предлагают более низкие ставки, однако при этом не придётся переплачивать проценты за кредиты, которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв". По его словам, размещение средств на короткие периоды поможет гибко реагировать на рост ставок.
Напомним, что в конце июля Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует снижать ставку до конца 2024 года. Тем временем эксперты считают, что в сентябре ключевая ставка может ещё подняться.
Life.ru