Россиянам подсказали проверенный способ разбогатеть после роста ставок ЦБ

Метод накопления сбережений по принципу "лесенки" снова набирает популярность у россиян из-за повышения ставок по депозитам. В чём заключается этот метод, объяснил основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, сначала необходимо определить сумму непредвиденных расходов, которые идут в дополнение к ежемесячным. После этого нужно распределить сумму накоплений на несколько "конвертов" в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платёжек, уточнил Мехтиев. Финансист дополнил, что не стоит размещать деньги на год и более даже при очень высокой ставке.

"Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобятся "лишние" 50 тысяч рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит", — пояснил финансист.