Стало известно, что происходит в граничащем с Суджей районе Курской области

В граничащем с Суджей Льговском районе Курской области ситуация остаётся напряжённой, однако необходимости в эвакуации пока нет. Об этом заявил 9 августа у себя в социальных сетях глава районной администрации Сергей Коростелёв.

"В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое", — проинформировал он по итогам заседания оперативного штаба.

Позже в беседе с журналистами он пояснил, что власти Льговского района вывозят граждан по их обращениям. Если заявок станет больше, транспорт по количеству желающих будет предоставлен, заверил Коростелёв ТАСС.