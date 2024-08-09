Стало известно, что происходит в граничащем с Суджей районе Курской области
Глава Льговского района Коростелёв: Необходимости в эвакуации пока нет
В граничащем с Суджей Льговском районе Курской области ситуация остаётся напряжённой, однако необходимости в эвакуации пока нет. Об этом заявил 9 августа у себя в социальных сетях глава районной администрации Сергей Коростелёв.
"В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое", — проинформировал он по итогам заседания оперативного штаба.
Позже в беседе с журналистами он пояснил, что власти Льговского района вывозят граждан по их обращениям. Если заявок станет больше, транспорт по количеству желающих будет предоставлен, заверил Коростелёв ТАСС.
На территории Льговского района проживают порядка 11 тысяч человек. Через район проходят железнодорожные линии на Брянск, Орёл, Воронеж, Курск и Украину.
Напомним, что во вторник, 6 августа, украинские военные попытались прорваться в Курскую область. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей.
Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC