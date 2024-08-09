Ирина Болгар рассказала, почему Дуров не смог перевезти их детей в ОАЭ Мать детей Дурова заявила, что жила с ним в Петербурге с 2013 по 2017 год 9 августа, 13:04 Ирина Болгар с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Ирина Болгар, заявившая о рождении троих детей от основателя "Телеграма" Павла Дурова, рассказала в беседе с РИА "Новости", что несколько лет жила с ним во время их пребывания в Санкт-Петербурге. По её словам, он не спешил официально регистрировать их отношения.

"Это был гражданский брак с совместным проживанием в Петербурге с 2013 по 2017 годы, а затем с вынужденным раздельным проживанием по причине невозможности на тот момент легализовать детей, рождённых вне официального брака, в ОАЭ", — пояснила Болгар.

Она добавила, что с 2014 года Дуров часто уезжал за рубеж по деловым вопросам, но всегда возвращался к семье. Кроме того, он нередко брал свою возлюбленную вместе с детьми в подобные поездки. Пара месяцами могла проживать в другой стране, наслаждаясь совместным отдыхом.

По словам Болгар, с Дуровым они оставались в отношениях, даже когда стали жить отдельно друг от друга, встречаясь на территории других стран. Она пояснила, что расставание произошло потому, что создатель "Телеграма" боялся потерять имущество в случае развода.

"По моему мнению, Павел не учёл, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем по прошествии времени причины появились и у меня", — загадочно резюмировала Болгар.

Авторы Татьяна Миссуми