Ирина Болгар рассказала, почему Дуров не смог перевезти их детей в ОАЭ
Мать детей Дурова заявила, что жила с ним в Петербурге с 2013 по 2017 год
Ирина Болгар с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar
Ирина Болгар, заявившая о рождении троих детей от основателя "Телеграма" Павла Дурова, рассказала в беседе с РИА "Новости", что несколько лет жила с ним во время их пребывания в Санкт-Петербурге. По её словам, он не спешил официально регистрировать их отношения.
"Это был гражданский брак с совместным проживанием в Петербурге с 2013 по 2017 годы, а затем с вынужденным раздельным проживанием по причине невозможности на тот момент легализовать детей, рождённых вне официального брака, в ОАЭ", — пояснила Болгар.
Она добавила, что с 2014 года Дуров часто уезжал за рубеж по деловым вопросам, но всегда возвращался к семье. Кроме того, он нередко брал свою возлюбленную вместе с детьми в подобные поездки. Пара месяцами могла проживать в другой стране, наслаждаясь совместным отдыхом.
По словам Болгар, с Дуровым они оставались в отношениях, даже когда стали жить отдельно друг от друга, встречаясь на территории других стран. Она пояснила, что расставание произошло потому, что создатель "Телеграма" боялся потерять имущество в случае развода.
"По моему мнению, Павел не учёл, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем по прошествии времени причины появились и у меня", — загадочно резюмировала Болгар.
Напомним, бывшая возлюбленная российского миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар уже объясняла его нежелание жениться на ней даже после рождения трёх общих детей. По словам девушки, бизнесмен попросту испугался за своё состояние. Болгар в подтверждение своих слов об отношениях с Дуровым показала их совместное фото, а также предоставила изданию Forbes копии свидетельств о рождении малышей, свидетельство о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов документов на французский и английский языки. Сам основатель "Телеграма" заявил, что у него более сотни детей, так как он сдал сперму в клинике.