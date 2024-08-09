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Регион
9 августа, 17:34

"Суджа наша": Мэр Слащёв развеял слухи о взятии ВСУ российского города

Мэр Слащёв опроверг сообщения о том, что Суджа находится под контролем ВСУ

Город Суджа Курской области находится под контролем России, несмотря слухи о взятии населённого пункта ВСУ. Об этом сообщил мэр Виталий Слащёв, комментируя распространившиеся фото украинского солдата, который стоит на фоне узнаваемых объектов Суджи.

"Идёт эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий", — сказал Слащёв в беседе с ТАСС.

Два человека укрываются в Горнальском монастыре у Суджи, связи с ними нет
Два человека укрываются в Горнальском монастыре у Суджи, связи с ними нет

Напомним, город Суджа оказался в эпицентре атак после начала провальной попытки прорыва украинской армии на российскую территорию. Жителей начали эвакуировать. Однако сделать это довольно сложно из-за обстрелов ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат", ситуация действительно трудная, но вовсе не критическая. По последним данным, в результате действий киевского режима пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. Кроме того, есть погибшие.

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Александра Мышляева
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