Западная помощь Киеву оказалась под угрозой — всё зависит от Трампа

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США сможет перекрыть финансирование Украине в случае отказа Зеленского от переговоров с Россией. Об этом заявил аналитик Мэтью Берроуз в статье для The National Interest.

"Если Зеленский откажется взаимодействовать с [президентом РФ Владимиром] Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — написал Берроуз.