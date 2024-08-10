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10 августа, 18:00

Западная помощь Киеву оказалась под угрозой — всё зависит от Трампа

NI: Трамп может остановить помощь Киеву в случае отказа Зеленского от переговоров

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США сможет перекрыть финансирование Украине в случае отказа Зеленского от переговоров с Россией. Об этом заявил аналитик Мэтью Берроуз в статье для The National Interest.

"Если Зеленский откажется взаимодействовать с [президентом РФ Владимиром] Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — написал Берроуз.

По его словам, на данном этапе многим экспертам непонятно, каким образом кандидат в президенты хочет урегулировать украинский вопрос. Аналитик предположил, что Трамп хочет сам обсудить все детали с президентом России без участия Европы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. Он заявил, что также не допустит развития третьей мировой войны. До этого между Владимиром Зеленским и кандидатом от республиканцев состоялся телефонный разговор. После этого в офисе лидера киевского режима понадеялись на визит Трампа на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Александра Мышляева
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