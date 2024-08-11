"Говорит, не хочу с русскими воевать": Житель курского села обезвредил украинского диверсанта и спас его от гибели

Житель российского села задержал и передал военнослужащим ВС РФ украинского диверсанта, который участвовал в попытке вылазки ВСУ на территорию Курской области. По словам иностранного бойца, он принял решение добровольно сложить оружие из-за нежелания воевать. Подробностями истории в Telegram-канале поделился врио главы региона Алексей Смирнов.

"И на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя. Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко", — прокомментировал ситуацию чиновник, опубликовав видео с непосредственным участником описанных событий.

Необычная встреча солдата и члена добровольной народной дружины произошла в деревне Журавли. По словам Ведрашко, всё началось с появления на улице незнакомца, который попросил воды. В ходе разговора выяснилось, что гостем оказался украинский военный, сбежавший от своих после потери бронетранспортёра в приграничье. Диверсант заверил россиянина, якобы его принудили участвовать в нападении.

"Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, всё позабирали", — привёл слова незнакомца Ведрашко.