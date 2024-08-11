Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 04:10
3859

"Говорит, не хочу с русскими воевать": Житель курского села обезвредил украинского диверсанта и спас его от гибели

Украинский солдат сдался жителю курского села из-за нежелания воевать с русскими

Житель российского села задержал и передал военнослужащим ВС РФ украинского диверсанта, который участвовал в попытке вылазки ВСУ на территорию Курской области. По словам иностранного бойца, он принял решение добровольно сложить оружие из-за нежелания воевать. Подробностями истории в Telegram-канале поделился врио главы региона Алексей Смирнов.

"И на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя. Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко", — прокомментировал ситуацию чиновник, опубликовав видео с непосредственным участником описанных событий.

Необычная встреча солдата и члена добровольной народной дружины произошла в деревне Журавли. По словам Ведрашко, всё началось с появления на улице незнакомца, который попросил воды. В ходе разговора выяснилось, что гостем оказался украинский военный, сбежавший от своих после потери бронетранспортёра в приграничье. Диверсант заверил россиянина, якобы его принудили участвовать в нападении.

"Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, всё позабирали", — привёл слова незнакомца Ведрашко.

Задержавший диверсанта житель деревни Журавли Юрий Ведрашко. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

"Мужики, это та самая битва": Алаудинов призвал встать плечом к плечу в решающих боях под Курском
"Мужики, это та самая битва": Алаудинов призвал встать плечом к плечу в решающих боях под Курском

Украинские подразделения развязали бои в приграничье Курской области 6 августа. Целью самоубийственного манёвра стала попытка отвлечь Вооружённые силы России от наступления в ДНР и ЛНР, уверены в Киеве. За несколько дней боёв потери ВСУ на этом участке составили 1100 человек убитыми.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров