Уже поздно: В Британии раскрыли смысл самоубийственной атаки Зеленского на Курскую область
The Times: Атаковав Курскую область, Зеленский не спасёт Киев от поражения
Атаковав Курскую область, Владимир Зеленский пытается спасти Киев от неминуемого поражения, считает журналист Майкл Кларк. В статье для британской The Times он указал, что главарь киевского режима готов тратить ценных солдат и технику для демонстрации "какого-нибудь" сопротивления. По мнению его критиков, это пустые жертвы, которые больше пригодились бы на Донбассе.
По словам автора, Зеленский принял самонадеянное и рискованное решение, и его результат будет не в пользу ВСУ. Кларк отметил, что удар по Курской области не изменит ход боевых действий.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. На Украине считают, что Киев надеялся отвлечь ВС РФ от наступления на Донбассе. Всего за несколько дней противник потерял в приграничье более тысячи человек.
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