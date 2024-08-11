Атаковав Курскую область, Владимир Зеленский пытается спасти Киев от неминуемого поражения, считает журналист Майкл Кларк. В статье для британской The Times он указал, что главарь киевского режима готов тратить ценных солдат и технику для демонстрации "какого-нибудь" сопротивления. По мнению его критиков, это пустые жертвы, которые больше пригодились бы на Донбассе.