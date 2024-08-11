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11 августа, 06:24

ГП требует изъять здание замглавы МЧС Кубани Симоненко с отделами приставов

Сергей Симоненко. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сергей Симоненко. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Среди недвижимости замначальника кубанского главка МЧС Сергея Симоненко оказалось офисное здание с двумя межрайонными отделами приставов. В правоохранительных органах рассказали журналистам, что Генпрокуратура России уже требует изъять его.

"В 2014 году Симоненко <...> приобрёл в Краснодаре по улице Ставропольской земельный участок с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров стоимостью 21 миллион рублей. В последующем он сдавал его в аренду", — сказал собеседник ТАСС.

Также в здании расположены стоматологическая клиника, парикмахерская и компания по оказанию юридических. Предварительно, общая стоимость аренды составила 200 тысяч рублей.

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Напомним, о задержании Сергея Симоненко стало ивзестно 1 августа. Имущество чиновника и его семьи могут обратить в доход государства. Уже 5 августа Симоненко отправили в СИЗО. У полковника внутренней службы и его родных нашли 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, купленных на нелегальные доходы.

Матвей Константинов
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