ГП требует изъять здание замглавы МЧС Кубани Симоненко с отделами приставов

Среди недвижимости замначальника кубанского главка МЧС Сергея Симоненко оказалось офисное здание с двумя межрайонными отделами приставов. В правоохранительных органах рассказали журналистам, что Генпрокуратура России уже требует изъять его.

"В 2014 году Симоненко <...> приобрёл в Краснодаре по улице Ставропольской земельный участок с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров стоимостью 21 миллион рублей. В последующем он сдавал его в аренду", — сказал собеседник ТАСС.