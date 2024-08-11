Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

Как уточили в оборонном ведомстве, в результате наши бойцы уничтожили четыре бронетранспортёра, в числе которых три БТР Stryker американского производства, семь боевых бронированных машин и два автомобиля противника. Кроме того, за минувшие сутки была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Авиация ВС РФ уничтожила два украинских танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами в районах села Озерки и посёлка Ивановский, добавили в Минобороны.