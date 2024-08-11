Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
За прошедшие сутки в Курской области ВС России пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районе населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и БПЛА, огнём артиллерии в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории", — говорится в сообщении.
Как уточили в оборонном ведомстве, в результате наши бойцы уничтожили четыре бронетранспортёра, в числе которых три БТР Stryker американского производства, семь боевых бронированных машин и два автомобиля противника. Кроме того, за минувшие сутки была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Авиация ВС РФ уничтожила два украинских танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами в районах села Озерки и посёлка Ивановский, добавили в Минобороны.
Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). К поиску диверсантов привлекли Росгвардию. Всего за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 военных и 29 танков. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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