"Отношение к Родине": Атака ВСУ на Курскую область увеличила число добровольцев ВС РФ, заявил Соловьёв
Соловьёв: После атак ВСУ в России выросло число желающих подписать контракт с МО
Телеведущий Владимир Соловьев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Атаки ВСУ на регионы России привели к увеличению числа желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьёв во время посещения одного из пунктов набора на службу в Москве.
"Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к Родине", — сказал журналист.
Напомним, российские войска продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции (КТО). К поиску иностранных диверсантов привлекли Росгвардию. От рук киевского режима пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии. По последним данным, всего противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.