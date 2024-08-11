"Отношение к Родине": Атака ВСУ на Курскую область увеличила число добровольцев ВС РФ, заявил Соловьёв

Атаки ВСУ на регионы России привели к увеличению числа желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьёв во время посещения одного из пунктов набора на службу в Москве.

"Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к Родине", — сказал журналист.