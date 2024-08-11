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Регион
11 августа, 12:08

"Отношение к Родине": Атака ВСУ на Курскую область увеличила число добровольцев ВС РФ, заявил Соловьёв

Соловьёв: После атак ВСУ в России выросло число желающих подписать контракт с МО

Телеведущий Владимир Соловьев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Телеведущий Владимир Соловьев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Атаки ВСУ на регионы России привели к увеличению числа желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьёв во время посещения одного из пунктов набора на службу в Москве.

"Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к Родине", — сказал журналист.

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Напомним, российские войска продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции (КТО). К поиску иностранных диверсантов привлекли Росгвардию. От рук киевского режима пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии. По последним данным, всего противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.

Николай Рюмин
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