"Будут сюрпризы": Украинские F-16 ждёт неожиданный ответ от российской оборонки, заявил лётчик
Лётчик ВКС: В России усовершенствовали ракеты для борьбы с F-16 ВСУ
В России усовершенствовали ракеты, призванные противодействовать истребителям F-16, поставленным ВСУ. Об этом журналистам рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ. Название оружия держится в секрете, однако точно известно, что боеприпас "порадует" противника повышенной манёвренностью и точностью.
"Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут ещё сюрпризы", — сказал собеседник телеканала "Звезда".
Лётчик отметил, что как только намоленные истребители появятся в зоне боевых действия, ВКС РФ зеркально применят новые средства противодействия.
Напомним, 31 июля стало известно о передаче Украине десяти F-16. Ожидается, что к концу года у ВСУ появятся ещё десять самолётов. Владимир Зеленский уже успел записать пафосное видео с бортами и раскрыл их арсенал. Утверждалось, что истребители уже использовали в боевых условиях.
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof