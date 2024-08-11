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11 августа, 13:20

"Будут сюрпризы": Украинские F-16 ждёт неожиданный ответ от российской оборонки, заявил лётчик

Лётчик ВКС: В России усовершенствовали ракеты для борьбы с F-16 ВСУ

В России усовершенствовали ракеты, призванные противодействовать истребителям F-16, поставленным ВСУ. Об этом журналистам рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ. Название оружия держится в секрете, однако точно известно, что боеприпас "порадует" противника повышенной манёвренностью и точностью.

"Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут ещё сюрпризы", — сказал собеседник телеканала "Звезда".

Лётчик отметил, что как только намоленные истребители появятся в зоне боевых действия, ВКС РФ зеркально применят новые средства противодействия.

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Напомним, 31 июля стало известно о передаче Украине десяти F-16. Ожидается, что к концу года у ВСУ появятся ещё десять самолётов. Владимир Зеленский уже успел записать пафосное видео с бортами и раскрыл их арсенал. Утверждалось, что истребители уже использовали в боевых условиях.

Обложка ©

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Матвей Константинов
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