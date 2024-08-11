"Будут сюрпризы": Украинские F-16 ждёт неожиданный ответ от российской оборонки, заявил лётчик

В России усовершенствовали ракеты, призванные противодействовать истребителям F-16, поставленным ВСУ. Об этом журналистам рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ. Название оружия держится в секрете, однако точно известно, что боеприпас "порадует" противника повышенной манёвренностью и точностью.

"Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут ещё сюрпризы", — сказал собеседник телеканала "Звезда".