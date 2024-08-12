В Киеве считают, что Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области
The Times: ВС РФ готовят агрессивный ответ на удары ВСУ по Курской области
Киевский режим ожидает агрессивный ответ со стороны России на нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники в украинском командовании, в Незалежной ожидают, что под удар Москвы могут попасть некоторые находящиеся в Киеве объекты.
Собеседник издания сообщил, что российские войска якобы нанесут мощный ракетный удар по украинской столице, под который могут попасть правительственные здания, в том числе то, где заседает парламент. По его словам, будет совершена атака с использованием сотен самых различных ракет и дронов-камикадзе.
"Россия чувствует необходимость дать жёсткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным", — говорится в материале.
Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 августа Минобороны РФ сообщало, что за всё время на Курском направлении украинские войска потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, 88 боевых бронированных машин. Также появлялась информация о том, что три заместителя главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, которые руководили вылазкой в Курскую область, ликвидированы мощным ударом "Искандеров" в Харьковской области.
Telegram / Минобороны России