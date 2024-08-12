Киевский режим ожидает агрессивный ответ со стороны России на нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники в украинском командовании, в Незалежной ожидают, что под удар Москвы могут попасть некоторые находящиеся в Киеве объекты.

Собеседник издания сообщил, что российские войска якобы нанесут мощный ракетный удар по украинской столице, под который могут попасть правительственные здания, в том числе то, где заседает парламент. По его словам, будет совершена атака с использованием сотен самых различных ракет и дронов-камикадзе.