Суд вынес приговор главе узбекского землячества, оскорбившему участников СВО

В Москве суд вынес приговор президенту межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усману Баратову*, оскорбившему участников спецоперации на Украине. Его отправили в колонию общего режима на четыре года, сообщает столичный Следком.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", — говорится в сообщении.