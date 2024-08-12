Суд вынес приговор главе узбекского землячества, оскорбившему участников СВО
Глава узбекского землячества Баратов* получил четыре года за разжигание вражды
Усман Баратов* в зале суда. Обложка © Telegram / Столичный СК
В Москве суд вынес приговор президенту межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усману Баратову*, оскорбившему участников спецоперации на Украине. Его отправили в колонию общего режима на четыре года, сообщает столичный Следком.
"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее против Баратова* возбудили уголовное дело. Глава узбекского землячества сделал в социальных сетях пост с оскорблением участников специальной военной операции. Баратов* подозревался в совершении преступления, предусмотренного статьёй о возбуждении ненависти либо вражды. Уже 19 января его арестовали, а в феврале — внесли в реестр террористов и экстремистов.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.