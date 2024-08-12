Экс-министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в содействии терроризму
Магомед Магомедов. Обложка © VK / Город Кизилюрт
Следственный комитет России предъявил бывшему министру спорта Республики Дагестан, экс-мэру Кизилюрта Магомеду Магомедову, который ранее был арестован по делу о растрате, обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания экс-чиновника под стражей.
"В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", — заявил судья на заседании.
По итогам заседания Магомедову продлили арест до 3 октября.
Как сообщал Life.ru, бывшего чиновника задержали 3 октября прошлого года. Его подозревают в связях с криминалом и хищении, когда он был министром спорта Дагестана, то есть в период с 2012-го по 2021 год. Позже стало известно, что Магомедов присваивал себе бюджетные средства, выделенные на питьевую воду, машины для ЖКХ и ремонт ветхого жилья жителей республики. В ночь на 20 июля экс-министр попытался покончить с собой в камере московского СИЗО. Его в экстренном порядке доставили в НИИ им. Склифосовского.