Экс-министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в содействии терроризму

Следственный комитет России предъявил бывшему министру спорта Республики Дагестан, экс-мэру Кизилюрта Магомеду Магомедову, который ранее был арестован по делу о растрате, обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания экс-чиновника под стражей.