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12 августа, 15:37

FT сообщает о серьёзных потерях ВСУ при атаке на Курскую область

ВСУ несут серьёзные потери в ходе попытки вторжения в Курскую область: у российско-украинской границы в Сумской области собралось множество бригад скорой помощи. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свидетельства своего журналиста.

"Украинцы несут потери. Многие машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от неё", — заявляет он.

В Курской области взяли в плен штурмовую группу ВСУ
В Курской области взяли в плен штурмовую группу ВСУ

Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что на эту атаку украинская армия бросила свои лучшие бригады, и в течение ближайших двух недель она их лишится.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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