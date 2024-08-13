Общественники предложили Долиной правовую защиту от мошенников
Лариса Долина. Фото © ТАСС / Михаил Синицын
Движение "Ветераны России" предложило правовую защиту певице и всестороннюю поддержку Ларисе Долиной, которая стала жертвой мошенников.
В сложившейся ситуации движение предложило свою правовую защиту и всестороннюю поддержку артистке, чтобы противостоять посягательствам злоумышленников. Письмо направлено менеджеру артистки", — рассказали общественники Life.ru. — "Наши партнёрские адвокатские бюро и квалифицированные специалисты-волонтёры окажут всю необходимую поддержку, чтобы защитить артистку от дальнейших попыток посягательства на её имущество".
"Ветераны России" призвали всех неравнодушных поддержать Ларису Долину в этой непростой ситуации и объединить усилия для борьбы с мошенниками.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников: недавно они сгенерировали изображение певицы и взяли заём на 50 миллионов рублей, заложив её дом. Артистке поступали звонки от различных микрофинансовых организаций. А позже мошенники попытались продать квартиру Долиной за 112 миллионов рублей. Предварительно, это были те же аферисты. Сегодня, 13 августа, пятерых подозреваемых задержали прямо у квартиры артистки в столичных Хамовниках.