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13 августа, 10:08

Общественники предложили Долиной правовую защиту от мошенников

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Движение "Ветераны России" предложило правовую защиту певице и всестороннюю поддержку Ларисе Долиной, которая стала жертвой мошенников.

В сложившейся ситуации движение предложило свою правовую защиту и всестороннюю поддержку артистке, чтобы противостоять посягательствам злоумышленников. Письмо направлено менеджеру артистки", — рассказали общественники Life.ru. — "Наши партнёрские адвокатские бюро и квалифицированные специалисты-волонтёры окажут всю необходимую поддержку, чтобы защитить артистку от дальнейших попыток посягательства на её имущество".

"Ветераны России" призвали всех неравнодушных поддержать Ларису Долину в этой непростой ситуации и объединить усилия для борьбы с мошенниками.

Долина продала квартиру и отдала мошенникам более 100 млн
Долина продала квартиру и отдала мошенникам более 100 млн

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников: недавно они сгенерировали изображение певицы и взяли заём на 50 миллионов рублей, заложив её дом. Артистке поступали звонки от различных микрофинансовых организаций. А позже мошенники попытались продать квартиру Долиной за 112 миллионов рублей. Предварительно, это были те же аферисты. Сегодня, 13 августа, пятерых подозреваемых задержали прямо у квартиры артистки в столичных Хамовниках.

Александра Вишнякова
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