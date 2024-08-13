Общественники предложили Долиной правовую защиту от мошенников

В сложившейся ситуации движение предложило свою правовую защиту и всестороннюю поддержку артистке, чтобы противостоять посягательствам злоумышленников. Письмо направлено менеджеру артистки", — рассказали общественники Life.ru. — "Наши партнёрские адвокатские бюро и квалифицированные специалисты-волонтёры окажут всю необходимую поддержку, чтобы защитить артистку от дальнейших попыток посягательства на её имущество".