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13 августа, 11:30

Life.ru публикует видео синхронного танца робособак на форуме "Армия-2024"

На форуме "Армия-2024" показали синхронный танец робособак в камуфляже

Гости военного форума "Армия-2024" сегодня стали очевидцами удивительного танцевального выступления робособак в камуфляже. Необычное действо развернулось у стенда "Вертолёты России". Life.ru публикует видео.

На форуме "Армия-2024" показали синхронные танцы робособак в камуфляже. Видео © Life.ru

Напомним, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался накануне, 12 августа, в подмосковной Кубинке. Он продлится вплоть до 14 августа. В первый день мероприятия, в частности, показали новый БТР-22 с РЭБ, который должен заменить БТР-82А. Кроме того, на форуме выставили трофейную технику из зоны СВО, которая впечатлила гостей из Поднебесной. Посмотреть на лучшие снимки мероприятия можно в фоторепортаже Life.ru.

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Life.ru

Мария Любицкая
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