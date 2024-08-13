Netflix-политика: Политолог объяснил, зачем Трамп дал интервью Маску и пригласил его в Белый дом
Политолог Туманян: Интервью Трампа Маску — это шоу, интересное для электората
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO, Evan El-Amin
Состоявшееся интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа бизнесмену Илону Маску — это очередная технологическая уловка для привлечения внимания избирателей. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.
В США многие процессы работают в рамках так называемой Netflix-политики, где всё максимально геймифицируется. Должно создаваться шоу, интересное для электората. Более того, это шоу должно заставить избирателя прийти на участок и проголосовать за "нужного кандидата". В этом контексте ухо Трампа оказалось неспособным продержаться в повестке до ноября, поэтому и появилась инициатива с интервью.
При этом анонс перехода Маска в Белый дом в случае победы Трампа — это чистой воды политтехнология, заверяет эксперт. Всё дело в том, что миллиардер имеет внушительное количество последователей и поклонников, которые из-за него будут готовы проголосовать за Трампа. Есть и другой нюанс: многие граждане США, и особенно молодёжь, будут готовы проголосовать за республиканца только ради того, чтобы увидеть Маска в Белом доме.
"Если говорить о перспективах Маска в администрации, то они абсолютно непредсказуемы. Очевидно, что ему дадут такую должность (если дадут), которая не будет связана с государственной службой и привязкой к Белому дому, ибо управление многомиллиардной империей никто не отменял. Думаю, что речь идёт о должности советника или члена очередной комиссии. Не более", — прогнозирует политолог.
Туманян также заявил, что на фоне предвыборных успехов Харрис такие перформансы будут продолжаться с обеих сторон.
Напомним, интервью Трампа Маску состоялось 13 августа в соцсети X и продолжалось примерно два часа. Его послушали уже более 19 миллионов пользователей. Перед интервью хакеры обвалили соцсеть X, из-за чего беседа началась позже запланированного. В разговоре с предпринимателем Трамп, в частности, раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения, и заявил, что хотел бы вновь поладить с президентом РФ Владимиром Путиным.