Netflix-политика: Политолог объяснил, зачем Трамп дал интервью Маску и пригласил его в Белый дом

Состоявшееся интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа бизнесмену Илону Маску — это очередная технологическая уловка для привлечения внимания избирателей. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

В США многие процессы работают в рамках так называемой Netflix-политики, где всё максимально геймифицируется. Должно создаваться шоу, интересное для электората. Более того, это шоу должно заставить избирателя прийти на участок и проголосовать за "нужного кандидата". В этом контексте ухо Трампа оказалось неспособным продержаться в повестке до ноября, поэтому и появилась инициатива с интервью. Гарник Туманян Политолог, куратор экспертного клуба "Дигория"

При этом анонс перехода Маска в Белый дом в случае победы Трампа — это чистой воды политтехнология, заверяет эксперт. Всё дело в том, что миллиардер имеет внушительное количество последователей и поклонников, которые из-за него будут готовы проголосовать за Трампа. Есть и другой нюанс: многие граждане США, и особенно молодёжь, будут готовы проголосовать за республиканца только ради того, чтобы увидеть Маска в Белом доме.

"Если говорить о перспективах Маска в администрации, то они абсолютно непредсказуемы. Очевидно, что ему дадут такую должность (если дадут), которая не будет связана с государственной службой и привязкой к Белому дому, ибо управление многомиллиардной империей никто не отменял. Думаю, что речь идёт о должности советника или члена очередной комиссии. Не более", — прогнозирует политолог.