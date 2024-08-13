"Демонстрирует ответственность": Политтехнолог оценил совещание с Путиным по ситуации в приграничье
Эксперт Баширов: Путин берёт на себя ответственность, как и подобает президенту
Президент РФ Владимир Путин постоянно следит за развитием ситуации в приграничных регионах России, и это прекрасно демонстрирует его умение брать на себя ответственность за всё происходящее в стране, как и подобает первому лицу. Данным мнением поделился политтехнолог Марат Баширов, комментируя прошедшее накануне в Ново-Огарёве совещание по ситуации в трёх российских приграничных областях.
"Самое главное – сам факт, что президент лично контролирует то, что сейчас происходит… Всю ответственность несёт первое лицо, и он демонстрирует эту ответственность", – отметил в беседе с РИА "ФедералПресс" Баширов.
Напомним, 12 августа Владимир Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Также российский лидер заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить. Тем временем на приграничных территориях продолжаются ожесточённые бои. Потери Вооружённых сил Украины за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.
Life.ru