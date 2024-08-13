"Демонстрирует ответственность": Политтехнолог оценил совещание с Путиным по ситуации в приграничье

Президент РФ Владимир Путин постоянно следит за развитием ситуации в приграничных регионах России, и это прекрасно демонстрирует его умение брать на себя ответственность за всё происходящее в стране, как и подобает первому лицу. Данным мнением поделился политтехнолог Марат Баширов, комментируя прошедшее накануне в Ново-Огарёве совещание по ситуации в трёх российских приграничных областях.