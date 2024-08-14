Белоусову на "Армии" показали эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику
Белоусову на форуме "Армия" показали разработки малых предприятий для фронта
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов посетил форум "Армия-2024", который в эти дни проходит в подмосковной Кубинке. По информации пресс-службы оборонного ведомства, министру показали эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику, а также представили разработки малых предприятий для фронта.
Министру обороны РФ Андрею Белоусову на форуме "Армия" представили эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику. Видео © Telegram / Минобороны РФ
На форуме министру продемонстрировали образцы вооружений, которые наилучшим образом зарекомендовали себя на фронте. Также он ознакомился с разработками предприятий ОПК, осмотрел робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне СВО. Кроме того, были представлены новые БПЛА и другие образцы военной спецтехники.
"Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В том числе широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами", — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался накануне, 12 августа, в подмосковной Кубинке. Он продлится вплоть до 14 августа. В первый день мероприятия показали новый БТР-22 с РЭБ, который должен заменить БТР-82А. Кроме того, на форуме выставили трофейную технику из зоны СВО, которая впечатлила гостей из Поднебесной. Посмотреть на лучшие снимки мероприятия можно в фоторепортаже Life.ru.
Telegram / Минобороны РФ