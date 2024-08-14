Белоусову на "Армии" показали эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов посетил форум "Армия-2024", который в эти дни проходит в подмосковной Кубинке. По информации пресс-службы оборонного ведомства, министру показали эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику, а также представили разработки малых предприятий для фронта.

Министру обороны РФ Андрею Белоусову на форуме "Армия" представили эффективно зарекомендовавшую себя на СВО технику. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На форуме министру продемонстрировали образцы вооружений, которые наилучшим образом зарекомендовали себя на фронте. Также он ознакомился с разработками предприятий ОПК, осмотрел робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне СВО. Кроме того, были представлены новые БПЛА и другие образцы военной спецтехники.