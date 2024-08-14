На форуме "Армия" показали прибор для мгновенной ликвидации секретных документов
На форуме "Армия" впервые показали устройство, которое за секунды уничтожает секретные документы. Аппарат, который не имеет аналогов, наши бойцы уже успели испытать прибор на фронте.
Аппарат для уничтожения секретных документов "Прибой Пепел А-4". Видео © Life.ru
По словам разработчиков, внутри "Прибой Пепел А-4" можно переносить до 50 листов документов. Он спокойно помещается в чемодан или рюкзак. В случае экстренной ситуации прибор за считанные секунды сжигает бумаги. Уточняется, что устройство может работать дистанционно, с помощью пульта.
Стоит аппарат около 200 тысяч рублей. "Прибой Пепел А-4" уже активно применяют в зоне Специальной военной операции.
Как сообщал Life.ru, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался 12 августа. Там уже успели презентовать новый БТР-22 с РЭБ, показать трофейную технику из зоны СВО, которая повергла в шок гостей из Китая. Посмотреть фото с мероприятия можно в репортаже Life.ru.
Life.ru