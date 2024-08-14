Fitch понизило рейтинг Украины до "ограниченного дефолта"

Специалисты американской корпорации Fitch Ratings понизили долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт"). Об этом сообщается на официальном портале агентства.

При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранён на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах — на "C". Кроме того, показатель рейтинга странового потолка зафиксирован на уровне "B-".

В агентстве отметили, что снижение рейтинга до опасного уровня произошло на фоне отсутствия выплат на общую сумму 750 миллионов долларов со стороны Украины после истечения десятидневного льготного периода по купону по еврооблигациям 2026 года. Уточняется, что подобные выплаты киевские власти должны были произвести до 1 августа.