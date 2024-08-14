Тусовка пошла не по плану: Два школьника загорелись на вечеринке в подмосковном коттедже

В Подмосковье два подростка загорелись, пытаясь разжечь камин на вечеринке в коттедже. Как пишет SHOT, компания отмечала день рождения одного из школьников, когда всё произошло.

Коттедж, в котором всё произошло. Фото © Telegram/МЧС Московской области

Несчастный случай приключился сегодня ночью в доме в Истре. Компания из шести подростков праздновала 17-летие сына владельца коттеджа. Именинник решил разжечь камин для гостей, но жидкость вспыхнула. Парня доставили в больницу с ожогами 20% тела: у него сильно обгорели руки и грудь.

Последствия пожара. Фото © Telegram/МЧС Московской области

Также в реанимацию попала его одноклассница, которая помогала разжечь другу камин. Девочка находится в критическом состоянии с ожогами 99% тела. Известно, что пострадавшие подростки хорошо учились и становились победителями олимпиад.