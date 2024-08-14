Более 44 литров крови сдали 98 доноров за три дня работы форума "Армия"
За три дня работы форума "Армия" кровь сдали 98 человек. Об этом узнал Life.ru, наш корреспондент пообщался с донорами и показал обстановку на мероприятии.
Посетители форума "Армия" стали донорами крови. Видео © Life.ru
Общий объём сданной посетителями форума крови составил 44,1 литра. Кроме того, 10 посетивших мероприятие человек стали донорами костного мозга.
"Я пришла первый раз. Я считаю, что надо всем сдавать кровь, потому что сейчас [идёт] такая [специальная военная] операция. Я призываю всех сдавать, это не больно", — рассказала девушка.
Также наш корреспондент пообщался с мужчиной, который сдавал кровь уже около 25 раз. Он признался, что работает водителем и пока выдалась свободная минутка, решил снова сделать благое дело.
Напомним, что ХХ Международный военно-технический форум "Армия" проводится в подмосковной Кубинке с 12 по 14 августа. На мероприятии уже презентовали новый БТР-22, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы, показали захваченную в зоне СВО технику противника, сильно удивив посетителей из Поднебесной. О том, как проходит форум "Армия", — в фоторепортаже Life.ru.
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