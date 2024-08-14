Более 44 литров крови сдали 98 доноров за три дня работы форума "Армия"

За три дня работы форума "Армия" кровь сдали 98 человек. Об этом узнал Life.ru, наш корреспондент пообщался с донорами и показал обстановку на мероприятии.

Посетители форума "Армия" стали донорами крови. Видео © Life.ru

Общий объём сданной посетителями форума крови составил 44,1 литра. Кроме того, 10 посетивших мероприятие человек стали донорами костного мозга.

"Я пришла первый раз. Я считаю, что надо всем сдавать кровь, потому что сейчас [идёт] такая [специальная военная] операция. Я призываю всех сдавать, это не больно", — рассказала девушка.