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Регион
14 августа, 14:09

Более 44 литров крови сдали 98 доноров за три дня работы форума "Армия"

За три дня работы форума "Армия" кровь сдали 98 человек. Об этом узнал Life.ru, наш корреспондент пообщался с донорами и показал обстановку на мероприятии.

Посетители форума "Армия" стали донорами крови. Видео © Life.ru

Общий объём сданной посетителями форума крови составил 44,1 литра. Кроме того, 10 посетивших мероприятие человек стали донорами костного мозга.

"Я пришла первый раз. Я считаю, что надо всем сдавать кровь, потому что сейчас [идёт] такая [специальная военная] операция. Я призываю всех сдавать, это не больно", — рассказала девушка.

Также наш корреспондент пообщался с мужчиной, который сдавал кровь уже около 25 раз. Он признался, что работает водителем и пока выдалась свободная минутка, решил снова сделать благое дело.

На форуме "Армия" показали прибор для мгновенной ликвидации секретных документов
На форуме "Армия" показали прибор для мгновенной ликвидации секретных документов

Напомним, что ХХ Международный военно-технический форум "Армия" проводится в подмосковной Кубинке с 12 по 14 августа. На мероприятии уже презентовали новый БТР-22, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы, показали захваченную в зоне СВО технику противника, сильно удивив посетителей из Поднебесной. О том, как проходит форум "Армия", — в фоторепортаже Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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