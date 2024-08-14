Генерала Шестерова хотели отправить в СИЗО, но суд избрал домашний арест

Следователи в рамках уголовного дела о хищениях в парке "Патриот" хотели отправить замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО, однако суд решил посадить экс-военного под домашний арест.

"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения в виде заключения под стражу. По итогам рассмотрения ходатайства следственного органа суд постановил отправить его под домашний арест, который в настоящее время никто не обжаловал", — сообщили в 235-м гарнизонном военном суде ТАСС.