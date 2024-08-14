Генерала Шестерова хотели отправить в СИЗО, но суд избрал домашний арест
Владимир Шестеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
Следователи в рамках уголовного дела о хищениях в парке "Патриот" хотели отправить замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО, однако суд решил посадить экс-военного под домашний арест.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения в виде заключения под стражу. По итогам рассмотрения ходатайства следственного органа суд постановил отправить его под домашний арест, который в настоящее время никто не обжаловал", — сообщили в 235-м гарнизонном военном суде ТАСС.
Как сообщал Life.ru, 5 августа директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали. Их подозревают в хищении до 40 миллионов рублей. Фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы. 8 августа стало известно, что Шестерова до сентября отправили под домашний арест.