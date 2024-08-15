Российский парусник – копию фрегата Петра I вновь развернули у берегов Евросоюза
Французский департамент запретил фрегату "Штандарт" заход в порт Гранвиля
Выход из порта после фестиваля в Фекане. Обложка © VK / Фрегат "Штандарт"
Российский фрегат "Штандарт" не сможет принять участие в фестивале парусных судов в порту французского Гранвиля. Указ о запрете на швартовку корабля в морской гавани издали власти департамента Манш, сообщило издание La Manche Libre со ссылкой на документ.
"Реплика российского фрегата была приглашена сообществом коммун Гранвиль Терре и Мер для участия в фестивале "Рабочие паруса", который пройдёт с 21 по 25 августа", — уточнили в газете.
Ограничение префектуры распространяется не только на Гранвиль, но и на остальные прибрежные города департамента. Своё решение местные власти обосновали соблюдением санкций, которые запрещают швартовку российских кораблей в портах государств Европейского союза.
Это не первый случай, когда российский парусник разворачивают у европейских берегов. 23 июля фрегат не пустили в порт французского Бреста, а уже на следующий день такой же запрет издала Испания. Лишь дефицит провианта позволил морякам добиться временного разрешения бросить якорь.