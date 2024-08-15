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15 августа, 00:38

Российский парусник – копию фрегата Петра I вновь развернули у берегов Евросоюза

Французский департамент запретил фрегату "Штандарт" заход в порт Гранвиля

Выход из порта после фестиваля в Фекане. Обложка © VK / Фрегат "Штандарт"

Выход из порта после фестиваля в Фекане. Обложка © VK / Фрегат "Штандарт"

Российский фрегат "Штандарт" не сможет принять участие в фестивале парусных судов в порту французского Гранвиля. Указ о запрете на швартовку корабля в морской гавани издали власти департамента Манш, сообщило издание La Manche Libre со ссылкой на документ.

"Реплика российского фрегата была приглашена сообществом коммун Гранвиль Терре и Мер для участия в фестивале "Рабочие паруса", который пройдёт с 21 по 25 августа", — уточнили в газете.

Ограничение префектуры распространяется не только на Гранвиль, но и на остальные прибрежные города департамента. Своё решение местные власти обосновали соблюдением санкций, которые запрещают швартовку российских кораблей в портах государств Европейского союза.

Экипаж парусника "Штандарт" пополнил запасы в порту Франции и продолжил плавание
Экипаж парусника "Штандарт" пополнил запасы в порту Франции и продолжил плавание

Это не первый случай, когда российский парусник разворачивают у европейских берегов. 23 июля фрегат не пустили в порт французского Бреста, а уже на следующий день такой же запрет издала Испания. Лишь дефицит провианта позволил морякам добиться временного разрешения бросить якорь.

Илья Пушкарев
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