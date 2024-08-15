Российский парусник – копию фрегата Петра I вновь развернули у берегов Евросоюза

Российский фрегат "Штандарт" не сможет принять участие в фестивале парусных судов в порту французского Гранвиля. Указ о запрете на швартовку корабля в морской гавани издали власти департамента Манш, сообщило издание La Manche Libre со ссылкой на документ.

"Реплика российского фрегата была приглашена сообществом коммун Гранвиль Терре и Мер для участия в фестивале "Рабочие паруса", который пройдёт с 21 по 25 августа", — уточнили в газете.