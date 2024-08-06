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6 августа, 14:25

Экипаж парусника "Штандарт" пополнил запасы в порту Франции и продолжил плавание

Фрегат "Штандарт". Обложка © VK / "Фрегат "Штандарт"

Фрегат "Штандарт". Обложка © VK / "Фрегат "Штандарт"

Экипаж парусника "Штандарт", которому европейские страны долгое время не позволяли встать на якорь, пополнил запасы воды во французском порту, взял на борт новых членов команды и продолжил плавание. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь.

"Парусник "Штандарт" пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Ла-Рошель, и сегодня снова выходит в море с новым экипажем", — цитирует его ТАСС.

По словам капитана, корабль теперь направится на север Франции. Там будет проходить морской фестиваль, в котором "Штандарт" намерен поучаствовать.

Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт
Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт

Напомним, что ранее российскому парусному судну не позволили войти в один из испанских портов. У команды начали иссякать припасы и на выручку пришли моряки местного яхтенного клуба — они доставили нашим соотечественникам пресную воду на моторных лодках. Однако на этом проблемы не кончились, у команды по-прежнему заканчивалась еда. Российское посольство обещало не оставить без внимания ситуацию с действиями испанских властей. До этого "Штандарту" отказали в праве захода в порт французского Бреста, объяснив решение антироссийскими санкциями.

Юрий Лысенко
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