Экипаж парусника "Штандарт" пополнил запасы в порту Франции и продолжил плавание
Фрегат "Штандарт". Обложка © VK / "Фрегат "Штандарт"
Экипаж парусника "Штандарт", которому европейские страны долгое время не позволяли встать на якорь, пополнил запасы воды во французском порту, взял на борт новых членов команды и продолжил плавание. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь.
"Парусник "Штандарт" пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Ла-Рошель, и сегодня снова выходит в море с новым экипажем", — цитирует его ТАСС.
По словам капитана, корабль теперь направится на север Франции. Там будет проходить морской фестиваль, в котором "Штандарт" намерен поучаствовать.
Напомним, что ранее российскому парусному судну не позволили войти в один из испанских портов. У команды начали иссякать припасы и на выручку пришли моряки местного яхтенного клуба — они доставили нашим соотечественникам пресную воду на моторных лодках. Однако на этом проблемы не кончились, у команды по-прежнему заканчивалась еда. Российское посольство обещало не оставить без внимания ситуацию с действиями испанских властей. До этого "Штандарту" отказали в праве захода в порт французского Бреста, объяснив решение антироссийскими санкциями.