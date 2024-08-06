Экипаж парусника "Штандарт" пополнил запасы в порту Франции и продолжил плавание

Экипаж парусника "Штандарт", которому европейские страны долгое время не позволяли встать на якорь, пополнил запасы воды во французском порту, взял на борт новых членов команды и продолжил плавание. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь.

"Парусник "Штандарт" пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Ла-Рошель, и сегодня снова выходит в море с новым экипажем", — цитирует его ТАСС.