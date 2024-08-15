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15 августа, 02:24

Мэрия Хельсинки уговаривает российских бизнесменов продать арену Helsinki Hall

Арена Helsinki Hall. Обложка © Wikipedia / Roopeank

Арена Helsinki Hall. Обложка © Wikipedia / Roopeank

Крупнейшая крытая спортивно-концертная арена Хельсинки Helsinki Hall может сменить владельцев, если мэрии финской столицы удастся уговорить нынешних хозяев площадки в лице российских бизнесменов добровольно продать объект. О старте таких переговоров заявил представитель мэрии города Юкка-Пекка Уюла.

"Приоритетом номер один для города по-прежнему являются переговоры о добровольной сделке", — поделился чиновник с местной газетой Helsingin Sanomat.

Издание напомнило, что управляющая ареной компания стала неплатёжеспособной и ей грозит банкротство. Гигантский комплекс оценивается в 57 миллионов евро, утверждают СМИ.

Посол РФ оценил перспективы дальнейших отношений Москвы и Хельсинки
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А тем временем Хельсинки продолжает лишь накалять ситуацию с закрытием пропускных пунктов на границе с РФ, которые перестали функционировать с ноября прошлого года. Параллельно с этим страна пожинает первые плоды от своей антироссийской политики, столкнувшись с лесопромышленным кризисом.

Илья Пушкарев
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