Мэрия Хельсинки уговаривает российских бизнесменов продать арену Helsinki Hall

Крупнейшая крытая спортивно-концертная арена Хельсинки Helsinki Hall может сменить владельцев, если мэрии финской столицы удастся уговорить нынешних хозяев площадки в лице российских бизнесменов добровольно продать объект. О старте таких переговоров заявил представитель мэрии города Юкка-Пекка Уюла.

"Приоритетом номер один для города по-прежнему являются переговоры о добровольной сделке", — поделился чиновник с местной газетой Helsingin Sanomat.