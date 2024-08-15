Мэрия Хельсинки уговаривает российских бизнесменов продать арену Helsinki Hall
Арена Helsinki Hall. Обложка © Wikipedia / Roopeank
Крупнейшая крытая спортивно-концертная арена Хельсинки Helsinki Hall может сменить владельцев, если мэрии финской столицы удастся уговорить нынешних хозяев площадки в лице российских бизнесменов добровольно продать объект. О старте таких переговоров заявил представитель мэрии города Юкка-Пекка Уюла.
"Приоритетом номер один для города по-прежнему являются переговоры о добровольной сделке", — поделился чиновник с местной газетой Helsingin Sanomat.
Издание напомнило, что управляющая ареной компания стала неплатёжеспособной и ей грозит банкротство. Гигантский комплекс оценивается в 57 миллионов евро, утверждают СМИ.
А тем временем Хельсинки продолжает лишь накалять ситуацию с закрытием пропускных пунктов на границе с РФ, которые перестали функционировать с ноября прошлого года. Параллельно с этим страна пожинает первые плоды от своей антироссийской политики, столкнувшись с лесопромышленным кризисом.