Россиян и белорусов предупредили об ограничении доступа к онлайн-доске Miro
Рабочее пространство сервиса Miro. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mirohq
Юзеры из России и Белоруссии лишатся доступа к популярной в образовательной среде онлайн-доске Miro. Ограничения вступят в силу уже 12 сентября. Об этом говорится в письмах, которые рассылаются пользователям интерактивной платформы.
Отправители писем сетуют на обязанность чётко следовать требованиям санкционного режима США и Евросоюза. Они жёстко пресекают оказание россиянам и белорусам услуг в сфере информационных технологий.
"Если вы не обновите платёжный адрес в своей учётной записи, с этого момента подписка будет аннулирована, но у вас сохранится доступ к аккаунту ещё на 30 дней. В этот период вы сможете открывать и скачивать доски, но не сможете их редактировать и создавать новые", — гласит анонс блокировки доступа, который появился в распоряжении РИА "Новости".
А в Турции тем временем решили разблокировать доступ к социальной сети Instagram*, которая не работала на территории страны чуть больше недели. РФ тоже может вернуть россиянам возможность делиться фотографиями в приложении, но не в текущих условиях, отметили ранее в Кремле.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.