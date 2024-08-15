Россиян и белорусов предупредили об ограничении доступа к онлайн-доске Miro

Юзеры из России и Белоруссии лишатся доступа к популярной в образовательной среде онлайн-доске Miro. Ограничения вступят в силу уже 12 сентября. Об этом говорится в письмах, которые рассылаются пользователям интерактивной платформы.

"Если вы не обновите платёжный адрес в своей учётной записи, с этого момента подписка будет аннулирована, но у вас сохранится доступ к аккаунту ещё на 30 дней. В этот период вы сможете открывать и скачивать доски, но не сможете их редактировать и создавать новые", — гласит анонс блокировки доступа, который появился в распоряжении РИА "Новости".