Друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, потрясён его действиями во врнмя атаки на Курскую область. По его словам, украинский полковник раньше хорошо относился к РФ.

"То, что сейчас происходит, для меня самого неожиданно", — сказал Дмитрий РИА "Новости" и добавил, что в детстве они относились к России как к "старшему брату".