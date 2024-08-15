Друг детства комбрига ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке под Курском
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Еміль Ішкулов
Друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, потрясён его действиями во врнмя атаки на Курскую область. По его словам, украинский полковник раньше хорошо относился к РФ.
"То, что сейчас происходит, для меня самого неожиданно", — сказал Дмитрий РИА "Новости" и добавил, что в детстве они относились к России как к "старшему брату".
Как уже писал Life.ru, СК РФ объявил о возбуждении уголовного дела в связи с преступлениями ВС Украины в Курской области. Были названы имена двоих фигурантов: командующих 22-й и 80-й ОДШБР ВСУ Владимира Пипко и Эмиля Эшкулова, их подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство. Украинские войска попытались прорваться вглубь Курской области утром 6 августа, с тех пор там идут бои. По данным МО РФ, с тех пор ВСУ потеряли более 2000 человек личного состава.